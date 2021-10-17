ЦСКА обыграл "Урал" в РПЛ
Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен
Московский ЦСКА на выезде обыграл "Урал" в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Урал" - ЦСКА - 0:1
Гол: Эджуке, 52 - 0:1.
"Урал" - Помазун, Кулаков, Герасимов, Адамов, Кузьмичев, Гогличидзе (Подберезкин, 86), Гаджимурадов, Колесниченко, Аугустыняк, Егорычев, Бикфалви (Максименко, 74).
ЦСКА - Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бийол, Щенников, Ахметов (Дзагоев, 77), Зайнутдинов (Чалов, 67), Обляков, Мухин (Кучаев, 85), Заболотный, Эджуке (Васин, 84).
Также не пропустите: Дибала рискует пропустить матч с "Зенитом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
В "Спартаке" рассказали, как идут переговоры с Бакаевым о новом контракте
-
Президент "Урала" назвал беспределом судейство в матче с ЦСКА
-
"Барселона" планирует продлить контракт с Фати до "Эль Класико"
-
"Кальяри" обыграл "Сампдорию" в матче Серии А
-
Венгер оценил шансы Бензема на "Золотой мяч"
-
"Торпедо" с хоккейным счетом обыграло "Велес" в матче ФНЛ
-
ЦСКА обыграл "Урал" в РПЛ
-
Клаудиньо не сможет сыграть за сборную России
-
Дибала рискует пропустить матч с "Зенитом"
-
Нури Шахин завершил карьеру
-
Каррагер поделился ожиданиями от "Ньюкасла" после покупки клуба саудовцами
-
3
Франк Лебеф считает, что Месси не должен получать "Золотой мяч"
-
"Химки" нашли нового спонсора
-
Тюкавин высказался своем голе "Спартаку"
-
Зидан считает, что Бензема заслужил "Золотой мяч"
-
Канчельскис считает, что Черчесову платили за попадание в сборную
-
"Спартак" не станет продлевать контракт с Кутеповым на нынешних условиях
-
Мане высказался о Фирмино и Салахе
-
Тренер "Анжера" поделился мнением о шансах Бензема на "Золотой мяч"
-
Широков лестно высказался о Семаке