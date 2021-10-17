ЦСКА обыграл "Урал" в РПЛ

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Московский ЦСКА на выезде обыграл "Урал" в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Урал" - ЦСКА - 0:1

Гол: Эджуке, 52 - 0:1.

"Урал" - Помазун, Кулаков, Герасимов, Адамов, Кузьмичев, Гогличидзе (Подберезкин, 86), Гаджимурадов, Колесниченко, Аугустыняк, Егорычев, Бикфалви (Максименко, 74).

ЦСКА - Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бийол, Щенников, Ахметов (Дзагоев, 77), Зайнутдинов (Чалов, 67), Обляков, Мухин (Кучаев, 85), Заболотный, Эджуке (Васин, 84).

Также не пропустите: Дибала рискует пропустить матч с "Зенитом". | http://soccernews.ru