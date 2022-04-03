ЦСКА вырвал ничью у "Урала" в РПЛ

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ЦСКА вырвал ничью у "Урала" в РПЛ

Фото: твиттер ЦСКА\Автор неизвестен

Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уралом" в матче 23-го тура РПЛ.

ЦСКА - "Урал" - 2:2

Голы: Дивеев, 3 - 1:0, Бийол (аг), 7 - 1:1, Бикфалви, 55 - 2:1, Языджи (пен), 90+5 - 2:2.

ЦСКА - Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Дивеев (Ushakov, 56), Бийол, Щенников (Мухин, 46), Медина, Гбамен, Карраскаль (Дзагоев, 71), Языджи, Эджуке (Яковлев, 58).

"Урал" - Помазун, Магомадов, Гогличидзе, Мамин, Кузьмичев, Гаджимурадов, Колесниченко, Егорычев, Шатов, Аугустыняк, Бикфалви.

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