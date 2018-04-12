ЦСКА обыгрывает "Арсенал" после первого тайма

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ЦСКА обыгрывает "Арсенал" после первого тайма

Завершился первый тайм ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между ЦСКА и "Арсеналом".

После первого тайма армейский клуб выигрывает со счетом 1:0.

На 39-й минуте счет открыл форвард Федор Чалов

Напомним, что в первом матче "Арсенал" выиграл у ЦСКА (4:1).

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