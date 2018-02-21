ЦСКА обыгрывает "Црвену Звезду" и выходит в 1/8 финала Лиги Европы
В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы московский ЦСКА принимал на домашней арене белградскую "Црвену Звезду". Первый поединок состоялся неделю назад и завершился безголевой ничьей, поэтому обе команды сохраняли неплохие шансы на выход в следующую стадию. Виктор Гончаренко, несомненно, удивил своего оппонента на тренерском мостике, в лице Владана Милоевича, выпустив Понтуса Вернблума на позицию центрфорварда, в то время как прошлый матч швед провел в центре защиты.
ЦСКА с первых минут завладел инициативой, не выпуская соперника с чужой половины поля. Сербы хорошо встречали хозяев на подступах к своей штрафной, и если армейцы и доводили дело до ударов, то они, в большинстве своем, блокировались защитниками "Црвены Звезды". В контратаки гости практически не бегали, всем составом расположившись за центральным кругом.
К середине тайма ситуация не изменилась: сербы накрывали буквально все удары армейской дружины. ЦСКА раз за разом подбирался к чужим владениям, но непроходимая белградская защита не позволяла им рассчитывать на что-то большее.
Ближе к концовке первой половины встречи вернейший шанс открыть счет упустили армейцы: ошибся на выходе голкипер "Црвены Звезды", после толкотни в штрафной мяч отскочил свободному Кучаеву, который метил в дальний угол, но не попал в створ.
Казалось, доиграют команды до перерыва, оставив зрителям "ВЭБ Арены" скучнейшие нули на табло, но не тут то было. Уже в добавленное время перехватили футболисты ЦСКА мяч на чужой половине, разыграли отменную многоходовку, в результате которой Кучаев получил пас на левом фланге и покатил в центр, где одинокий Дзагоев открыл счет – 1:0.
Во второй половине ЦСКА увеличил обороты: было заметно желание подопечных Гончаренко как можно быстрее забить второй мяч. Гости все чаще не успевали за перемещениями линии атаки армейцев, в то время как ответные действия они практически не предпринимали. В одной из атак хозяев Витиньо мог увеличивать разницу в счете с передачи Фернандеса, но его удар из пределов штрафной пришелся над перекладиной.
Давление хозяев увеличивалось, и сербы уже судорожно отбивались от атак ЦСКА, в одной из которых сразу несколько футболистов во главе с Дзагоевым не смогли протолкнуть мяч в ворота с нескольких метров. Гости напрочь забыли о счете на табло: никаких попыток даже сбегать в контрнаступление, не говоря уже о постоянном давлении на ворота москвичей.
Лишь после 80-й минуты отошли армейцы назад, и тут же чуть не получили гол в свои ворота, благо Пешич не дотянулся до мяча после паса партнера, а ведь перед ним были лишь один Акинфеев.
ЦСКА к своим воротам не прижимался, чередуя игру на контратаках с позиционными наступлениями. Очень нервная концовка предстояла москвичам, именно такой она и получилась – каждый подход сербов к чужим воротам таил в себе опасность. На последней минуте основного времени "Цревна Звезда" обязана была выбивать армейцев из турнира, но выскочивший на свидание с Акинфеевым Бен-Набуан отправил мяч рядом со штангой.
До последних секунд сохранялась интрига в этом матче, и все же ЦСКА довел дело до победы и заслуженно квалифицировался в 1/8 финала Лиги Европы.
ЦСКА – "Црвена Звезда" – 1:0
Голы: Дзагоев, 45
ЦСКА: Акинфеев, Василий Березуцкий, Игнашевич, Васин (Набабкин, 26), Фернандес, Дзагоев, Натхо, Кучаев, Витиньо (Миланов, 77), Муса, Вернблум.
"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Савич, Ле Таллек, Родич, Доналд (Срнич, 79), Йовичич (Рачич, 88), Крстичич, Радонич (Аджич, 88), Бен-Набуан, Пешич.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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