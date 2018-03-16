ЦСКА обыгрывает "Лион" после первого тайма

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ЦСКА обыгрывает "Лион" после первого тайма

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА на выезде играет с "Лионом".

После первого тайма армейцы выигрывают со счетом 1:0 благодаря голу Александра Головина на 39-й минуте.

Видео: Блестящий гол Головина.

В первой встрече "Лион" победил ЦСКА 1:0, поэтому в данный момент счет по сумме двух матчей сравнялся.

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