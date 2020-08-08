ЦСКА обзавёлся новым премиальным спонсором

Московский ЦСКА заключил соглашение с крупнейшим онлайн-ритейлером России - компанией Wildberries.

"Мы рады приветствовать нового крупного партнёра нашего клуба. Wildberries - один из самых динамично развивающихся бизнесов в России, и мы рады привлечь внимание крупнейшего онлайн-ритейлера. Это современная компания, которая стремится соответствовать высоким стандартам, а также многое делает и в социальном плане, увеличивая количество рабочих мест в нынешние непростые для экономики времена.

С таким партнёром ПФК ЦСКА может с ещё большей уверенностью смотреть в будущее, а ряд проектов, которые мы обсуждаем сейчас с Wildberries, должны понравиться нашим болельщикам", - прокомментировал начало сотрудничества генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Сообщается, что Wildberries стал премиальным спонсором ЦСКА. Детали сделки стороны решили не раскрывать.

Не пропустите: ЦСКА отказался от трансфера Веры. | http://soccernews.ru