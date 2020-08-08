ЦСКА обзавёлся новым премиальным спонсором
Московский ЦСКА заключил соглашение с крупнейшим онлайн-ритейлером России - компанией Wildberries.
"Мы рады приветствовать нового крупного партнёра нашего клуба. Wildberries - один из самых динамично развивающихся бизнесов в России, и мы рады привлечь внимание крупнейшего онлайн-ритейлера. Это современная компания, которая стремится соответствовать высоким стандартам, а также многое делает и в социальном плане, увеличивая количество рабочих мест в нынешние непростые для экономики времена.
С таким партнёром ПФК ЦСКА может с ещё большей уверенностью смотреть в будущее, а ряд проектов, которые мы обсуждаем сейчас с Wildberries, должны понравиться нашим болельщикам", - прокомментировал начало сотрудничества генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
Сообщается, что Wildberries стал премиальным спонсором ЦСКА. Детали сделки стороны решили не раскрывать.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
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|22
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|22