ЦСКА одержал феерическую победу над "Локомотивом"

Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде обыграл "Локомотив" со счетом 2:1.

Победу "армейцам" принесли голы Юсуфа Языджи и Марио Фернандеса. В составе "железнодорожников" отличился Уилсон Исидор.

ЦСКА, набрав 39 очков, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" с 31 очком остался на шестой позиции.

"Локомотив" - ЦСКА - 1:2 (1:1)

Голы: Языджи, 39 - 0:1, Исидор, 42 - 1:1, Фернандес, 90+2 - 1:2

"Локомотив": Худяков, Рыбус (Тикнизян, 46), Мампаси, Едвай, Живоглядов, Бабкин, Баринов, Керк (Петров, 73), Исидор, Жемалетдинов, Кухта.

ЦСКА: Акинфеев, Обляков, Бийол, Дивеев, Фернандес, Мухин (Фукс, 58), Гбамен, Карраскаль, Медина, Зайнутдинов (Дзагоев, 68), Языджи.

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