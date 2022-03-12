ЦСКА одержал феерическую победу над "Локомотивом"
Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен
В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде обыграл "Локомотив" со счетом 2:1.
Победу "армейцам" принесли голы Юсуфа Языджи и Марио Фернандеса. В составе "железнодорожников" отличился Уилсон Исидор.
ЦСКА, набрав 39 очков, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" с 31 очком остался на шестой позиции.
"Локомотив" - ЦСКА - 1:2 (1:1)
Голы: Языджи, 39 - 0:1, Исидор, 42 - 1:1, Фернандес, 90+2 - 1:2
"Локомотив": Худяков, Рыбус (Тикнизян, 46), Мампаси, Едвай, Живоглядов, Бабкин, Баринов, Керк (Петров, 73), Исидор, Жемалетдинов, Кухта.
ЦСКА: Акинфеев, Обляков, Бийол, Дивеев, Фернандес, Мухин (Фукс, 58), Гбамен, Карраскаль, Медина, Зайнутдинов (Дзагоев, 68), Языджи.
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