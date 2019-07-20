ЦСКА одержал победу над "Оренбургом"

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ЦСКА одержал победу над "Оренбургом"

В рамках 2-го тура РПЛ ЦСКА оказался сильнее "Оренбурга".

ЦСКА - "Оренбург" 2:1

Голы: Влашич, 30 - 1:0, Сигурдссон, 38 - 2:0, Маляров, 40 - 2:1

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Обляков, Ахметов, Влашич, Бистрович, Сигурдссон (Бийол, 87), Чалов.

"Оренбург": Довбня, Терехов, Козлов, Сиваков, Малых, Рикарду Алвеш (Чуканов, 83), Маляров (Фамейе, 79), Мишкич, Аюпов (Афонин, 75), Шахов, Деспотович.

Предупреждения: Шахов (53), Аюпов (72), Акинфеев (72), Сигурдссон (80), Терехов (80), Ахметов (87).  

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