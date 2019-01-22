ЦСКА одержал победу во втором подряд товарищеском матче

Московский ЦСКА в товарищеском матче добился побился победы над норвежским "Мольде" со счетом 2:1. Встреча состоялась в испанском Кампоаморе, где армейцы проводят предсезонный сбор.

ЦСКА пропустил первым, но затем сумел одержать победу благодаря голам Ильзата Ахметова и Кирилла Набабкина.

ЦСКА (Россия) - "Мольде" (Норвегия) - 2:1 (0:0)

Голы: Чукву, 78 - 0:1, Ахметов, 80 - 1:1, Набабкин, 89 - 2:1

Стартовый состав ЦСКА: Помазун, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Фернандес, Бистрович, Ахметов, Щенников, Влашич, Чалов, Дзагоев

Напомним, что накануне московский клуб в товарищеском матче разгромил латвийский "Вентспилс" со счетом 5:0.

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