ЦСКА одержал волевую победу над "Арсеналом"
В матче 8-го тура чемпионата России московский ЦСКА на выезде обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1. Счет открыли хозяева, отличился Лесовой, но вскоре равновесие восстановил Ахметов. Победу армейцам принес гол новичка команды Гогуа.
Стоит отметить, что Ахметов и Гогуа забили свои первые голы за ЦСКА.
"Арсенал" Тула – ЦСКА - 1:2 (1:1)
Голы: Лесовой, 10 - 1:0, Ахметов, 17 - 1:1, Гогуа, 74 - 1:2
"Арсенал" Тула: Левашов, Альварес, Григалава, Комбаров, Беляев, Ткачев (Бауэр, 58), Горбатенко, Лесовой, Чаушич, Ломовицкий (Кангва, 75), Луценко.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Фернандес, Кучаев, Ахметов, Бийол (Нисимура, 44), Обляков (Бистрович, 76), Влашич, Чалов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4