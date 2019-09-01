ЦСКА одержал волевую победу над "Арсеналом"

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ЦСКА одержал волевую победу над "Арсеналом"

В матче 8-го тура чемпионата России московский ЦСКА на выезде обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1. Счет открыли хозяева, отличился Лесовой, но вскоре равновесие восстановил Ахметов. Победу армейцам принес гол новичка команды Гогуа.

Стоит отметить, что Ахметов и Гогуа забили свои первые голы за ЦСКА.

"Арсенал" Тула – ЦСКА - 1:2 (1:1)
Голы: Лесовой, 10 - 1:0, Ахметов, 17 - 1:1, Гогуа, 74 - 1:2

"Арсенал" Тула: Левашов, Альварес, Григалава, Комбаров, Беляев, Ткачев (Бауэр, 58), Горбатенко, Лесовой, Чаушич, Ломовицкий (Кангва, 75), Луценко.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Фернандес, Кучаев, Ахметов, Бийол (Нисимура, 44), Обляков (Бистрович, 76), Влашич, Чалов.

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