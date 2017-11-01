ЦСКА одержал волевую победу над "Базелем"
Московский ЦСКА после домашнего поражения от “Базеля” отправился в Швейцарию в надежде взять реванш и продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Швейцарцы же могли выйти в 1/8 финала уже после этого тура, для этого им надо было побеждать россиян и надеяться на то, что в параллельной встрече “Бенфика” не сумеет переиграть “Манчестер Юнайтед”
Хозяева поля с первых минут игры забрали себе мяч, однако ничего опасного у ворот Акинфеева создать не могли. Вспомнить можно разве что удар с острого угла от Оберлена, который на скорости ушел от защитников ЦСКА. Швейцарцы старались действовать плотно в обороне, не давая армейцам организовывать свои атаки, сами же пытались как можно чаще бить по воротам, однако в основном выстрелы блокировались защитниками. В створ полетел мяч только после удара Стеффена, но получилось попасть прямо в Акинфеева.
Нельзя сказать, что “Базель” имел подавляющее преимущество, однако швейцарская команда все же была ближе к забитому мячу. Хозяевам удалось открыть счет на исходе получаса игры, после потери в центре поля игроки “Базеля” сразу доставили мяч к штрафной ЦСКА на Оберлена, тот сделал скидку на Эльюнусси, но выстрел Мохаммеда парировал Акинфеев. Игорь отразил мяч, и он отлетел к линии штрафной прямо на Зуффи, который перекинул вратаря, отправив игровой снаряд в сетку.
ЦСКА в первом тайме имел только один момент, случился он практически сразу после пропущенного мяча. Вернблум сбросил мяч на угол штрафной на Витиньо, а тот неточно пробил в правый ближний угол. Бразильский нападающий в первом тайме был инертен, часто проигрывал борьбу защитникам, из-за чего был заменен уже в перерыве. На поле появился Алан Дзагоев, а впереди некоторое время играл Вернблум. Швед практически сразу мог забить, замыкая прострел от Фернандеса – Понтус попал в защитника, а следом добавлял Кучаев, но из выгодной позиции пробил выше ворот
“Базель” на это ответил хорошим ударом со штрафного от Зуффи – Акинфеев в прыжке вытащил мяч из левого нижнего угла. Также неплохой проход и последовавший за ним удар удался Эльюнусси, но Акинфеев снова выручил свою команду. “Базель” увлекся атаками и довольно неожиданно пропустил сразу два мяча за 15 минут. Сначала Дзагоев подкараулил отскок от Сухи и счет сравнял, а затем Вернблум вывел ЦСКА вперед. Кучаев подключил к атаке шведского хавбека, тот отдал пас пяткой на Дзагоева, однако Сухи мяч отбил, игровой снаряд отлетел обратно к Вернблуму, который сразу же выстрелил в правый нижний угол – Вацлик не реагировал.
Игра резко перевернулась с ног на голову, ЦСКА все еще проигрывал швейцарцам по личным встречам, но россияне также не могли идти вперед большими силами, так как существовал риск упустить победу. Россияне отошли большими силами к своим воротам, “Базель” придавил, но сравнять счет у хозяев не получилось. После четырех туров у обеих команд по шесть очков, у швейцарцев небольшое преимущество, но и ЦСКА имеет шансы на выход в плей-офф.
"Базель" – ЦСКА 1:2
Голы: Зуффи, 31 – 1:0; Дзагоев, 65 – 1:1; Вернблум, 80 – 1:2
"Базель": Вацлик, Сухи, Аканжи, Джака (Дие, 74), Петретта (Иттен,84), Баланта, Зуффи, Ланг, Стеффен, Эльюнусси, Оберлен (Айети, 71).
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо (Жамалетдинов, 90), Головин, Витиньо, Кучаев (Миланов, 90).
Вячеслав Горбачев
Также читайте: Автогол Свилара и пенальти Блинда приносят "Манчестер Юнайтед" победу над "Бенфикой" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В гостях комфортнее, чем дома: ЦСКА показывает зубы
-
Победитель - в плей-офф: "Тоттенхэм" принимает мадридский "Реал"
-
Путевка в евровесну: "Шахтер" попробует второй раз обыграть "Фейеноорд"
-
Оправиться от разгрома: "Севилья" готовится отомстить "Спартаку"
-
Лучшая защита – нападение: "Наполи" жаждет взять реванш у "Манчестер Сити"
Лента новостей
-
"Арсенал" хочет переманить тер Штегена
-
"Спартак" сыграл вничью с "Севильей" в юношеской Лиге Чемпионов, отыгравшись на 92-й минуте
-
"Арсенал" хочет увеличить вместительность на "Эмирейтс"
-
Защитник "Барселоны" может продолжить карьеру в "Интере"
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров
-
Серхи Роберто выбыл более чем на месяц, Гомеш пропустит около трех недель
-
Дриусси обещает подарить Кокорину огромный бургер, если тот забьет 30 голов в сезоне
-
Клопп лестно отозвался об Окслейд-Чемберлене
-
Макманаман: "Будь я президентом "Реала", не стал бы подписывать Кейна"
-
Эдер близок к продлению соглашения с "Интером"
-
Лэмпард: "Отсутствие Мозеса отражается на всей пятерке футболистов в защите"
-
В гостях комфортнее, чем дома: ЦСКА показывает зубы
-
Экс-игрок ЦСКА Кузнецов раскритиковал Витиньо
-
Стало известно во сколько обошлась России товарищеская игра с Испанией
-
"Интер" заинтересован в Пасторе
-
Жезус рассказал, что перешел в "Сити" из-за Гвардиолы
-
Торрейра, которым интересуется "Атлетико", до лета останется в "Сампдории"
-
Мертенс с женой на Хэллоуин переоделись в партнеров Дриса по "Наполи"
-
Вертонген: "Мы должны пристально наблюдать за Роналду на поле, так как он продолжает быть ключевым футболистом"
-
"Барселона" рассматривает возможность приобретения Киммиха
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|4
|12
|2
|Базель
|4
|6
|3
|ЦСКА Москва
|4
|6
|4
|Бенфика
|4
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|4
|12
|2
|Бавария Мюнхен
|4
|9
|3
|Селтик
|4
|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Рома
|4
|8
|2
|Челси
|4
|7
|3
|Атлетико Мадрид
|4
|3
|4
|Карабах
|4
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|4
|10
|2
|Ювентус
|4
|7
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|4
|4
|Олимпиакос Пирей
|4
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|5
|2
|Спартак Москва
|3
|5
|3
|Севилья
|3
|4
|4
|Марибор
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|3
|9
|2
|Шахтер Донецк
|3
|6
|3
|Наполи
|3
|3
|4
|Фейеноорд
|3
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|3
|9
|2
|РБ Лейпциг
|3
|4
|3
|Порту
|3
|3
|4
|Монако
|3
|1
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|3
|7
|2
|Реал Мадрид
|3
|7
|3
|Боруссия Дортмунд
|3
|1
|4
|АПОЭЛ
|3
|1