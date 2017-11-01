ЦСКА одержал волевую победу над "Базелем"

Теги цска москвабазель

ЦСКА одержал волевую победу над "Базелем"

Московский ЦСКА после домашнего поражения от “Базеля” отправился в Швейцарию в надежде взять реванш и продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Швейцарцы же могли выйти в 1/8 финала уже после этого тура, для этого им надо было побеждать россиян и надеяться на то, что в параллельной встрече “Бенфика” не сумеет переиграть “Манчестер Юнайтед”

Хозяева поля с первых минут игры забрали себе мяч, однако ничего опасного у ворот Акинфеева создать не могли. Вспомнить можно разве что удар с острого угла от Оберлена, который на скорости ушел от защитников ЦСКА. Швейцарцы старались действовать плотно в обороне, не давая армейцам организовывать свои атаки, сами же пытались как можно чаще бить по воротам, однако в основном выстрелы блокировались защитниками. В створ полетел мяч только после удара Стеффена, но получилось попасть прямо в Акинфеева.

Нельзя сказать, что “Базель” имел подавляющее преимущество, однако швейцарская команда все же была ближе к забитому мячу. Хозяевам удалось открыть счет на исходе получаса игры, после потери в центре поля игроки “Базеля”  сразу доставили мяч к штрафной ЦСКА на Оберлена, тот сделал скидку на Эльюнусси, но выстрел Мохаммеда парировал Акинфеев. Игорь отразил мяч, и он отлетел к линии штрафной прямо на Зуффи, который перекинул вратаря, отправив игровой снаряд в сетку.

ЦСКА в первом тайме имел только один момент, случился он практически сразу после пропущенного мяча. Вернблум сбросил мяч на угол штрафной на Витиньо, а тот неточно пробил в правый ближний угол. Бразильский нападающий в первом тайме был инертен, часто проигрывал борьбу защитникам, из-за чего был заменен уже в перерыве. На поле появился Алан Дзагоев, а впереди некоторое время играл Вернблум. Швед практически сразу мог забить, замыкая прострел от Фернандеса – Понтус попал в защитника, а следом добавлял Кучаев, но из выгодной позиции пробил выше ворот

“Базель” на это ответил хорошим ударом со штрафного от Зуффи – Акинфеев в прыжке вытащил мяч из левого нижнего угла. Также неплохой проход и последовавший за ним удар удался Эльюнусси, но Акинфеев снова выручил свою команду. “Базель” увлекся атаками и довольно неожиданно пропустил сразу два мяча за 15 минут. Сначала Дзагоев подкараулил отскок от Сухи и счет сравнял, а затем Вернблум вывел ЦСКА вперед. Кучаев подключил к атаке шведского хавбека, тот отдал пас пяткой на Дзагоева, однако Сухи мяч отбил, игровой снаряд отлетел обратно к Вернблуму, который сразу же выстрелил в правый нижний угол – Вацлик не реагировал.

Игра резко перевернулась с ног на голову, ЦСКА все еще проигрывал швейцарцам по личным встречам, но россияне также не могли идти вперед большими силами, так как существовал риск упустить победу. Россияне отошли большими силами к своим воротам, “Базель” придавил, но сравнять счет у хозяев не получилось. После четырех туров у обеих команд по шесть очков, у швейцарцев небольшое преимущество, но и ЦСКА имеет шансы на выход в плей-офф.

"Базель" – ЦСКА 1:2

Голы: Зуффи, 31 – 1:0; Дзагоев, 65 – 1:1; Вернблум, 80 – 1:2

"Базель": Вацлик, Сухи, Аканжи, Джака (Дие, 74), Петретта (Иттен,84), Баланта, Зуффи, Ланг, Стеффен, Эльюнусси, Оберлен (Айети, 71).

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо (Жамалетдинов, 90), Головин, Витиньо, Кучаев (Миланов, 90).

Вячеслав Горбачев

Также читайте: Автогол Свилара и пенальти Блинда приносят "Манчестер Юнайтед" победу над "Бенфикой" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 4 12
2 Базель 4 6
3 ЦСКА Москва 4 6
4 Бенфика 4 0
Группа B М О
1 ПСЖ 4 12
2 Бавария Мюнхен 4 9
3 Селтик 4 3
4 Андерлехт 4 0
Группа C М О
1 Рома 4 8
2 Челси 4 7
3 Атлетико Мадрид 4 3
4 Карабах 4 2
Группа D М О
1 Барселона 4 10
2 Ювентус 4 7
3 Спортинг Лиссабон 4 4
4 Олимпиакос Пирей 4 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 3 5
2 Спартак Москва 3 5
3 Севилья 3 4
4 Марибор 3 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 3 9
2 Шахтер Донецк 3 6
3 Наполи 3 3
4 Фейеноорд 3 0
Группа G М О
1 Бешикташ 3 9
2 РБ Лейпциг 3 4
3 Порту 3 3
4 Монако 3 1
Группа H М О
1 Тоттенхэм 3 7
2 Реал Мадрид 3 7
3 Боруссия Дортмунд 3 1
4 АПОЭЛ 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов