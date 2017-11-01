ЦСКА одержал волевую победу над "Базелем"

Московский ЦСКА после домашнего поражения от “Базеля” отправился в Швейцарию в надежде взять реванш и продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Швейцарцы же могли выйти в 1/8 финала уже после этого тура, для этого им надо было побеждать россиян и надеяться на то, что в параллельной встрече “Бенфика” не сумеет переиграть “Манчестер Юнайтед”

Хозяева поля с первых минут игры забрали себе мяч, однако ничего опасного у ворот Акинфеева создать не могли. Вспомнить можно разве что удар с острого угла от Оберлена, который на скорости ушел от защитников ЦСКА. Швейцарцы старались действовать плотно в обороне, не давая армейцам организовывать свои атаки, сами же пытались как можно чаще бить по воротам, однако в основном выстрелы блокировались защитниками. В створ полетел мяч только после удара Стеффена, но получилось попасть прямо в Акинфеева.

Нельзя сказать, что “Базель” имел подавляющее преимущество, однако швейцарская команда все же была ближе к забитому мячу. Хозяевам удалось открыть счет на исходе получаса игры, после потери в центре поля игроки “Базеля” сразу доставили мяч к штрафной ЦСКА на Оберлена, тот сделал скидку на Эльюнусси, но выстрел Мохаммеда парировал Акинфеев. Игорь отразил мяч, и он отлетел к линии штрафной прямо на Зуффи, который перекинул вратаря, отправив игровой снаряд в сетку.

ЦСКА в первом тайме имел только один момент, случился он практически сразу после пропущенного мяча. Вернблум сбросил мяч на угол штрафной на Витиньо, а тот неточно пробил в правый ближний угол. Бразильский нападающий в первом тайме был инертен, часто проигрывал борьбу защитникам, из-за чего был заменен уже в перерыве. На поле появился Алан Дзагоев, а впереди некоторое время играл Вернблум. Швед практически сразу мог забить, замыкая прострел от Фернандеса – Понтус попал в защитника, а следом добавлял Кучаев, но из выгодной позиции пробил выше ворот

“Базель” на это ответил хорошим ударом со штрафного от Зуффи – Акинфеев в прыжке вытащил мяч из левого нижнего угла. Также неплохой проход и последовавший за ним удар удался Эльюнусси, но Акинфеев снова выручил свою команду. “Базель” увлекся атаками и довольно неожиданно пропустил сразу два мяча за 15 минут. Сначала Дзагоев подкараулил отскок от Сухи и счет сравнял, а затем Вернблум вывел ЦСКА вперед. Кучаев подключил к атаке шведского хавбека, тот отдал пас пяткой на Дзагоева, однако Сухи мяч отбил, игровой снаряд отлетел обратно к Вернблуму, который сразу же выстрелил в правый нижний угол – Вацлик не реагировал.

Игра резко перевернулась с ног на голову, ЦСКА все еще проигрывал швейцарцам по личным встречам, но россияне также не могли идти вперед большими силами, так как существовал риск упустить победу. Россияне отошли большими силами к своим воротам, “Базель” придавил, но сравнять счет у хозяев не получилось. После четырех туров у обеих команд по шесть очков, у швейцарцев небольшое преимущество, но и ЦСКА имеет шансы на выход в плей-офф.

"Базель" – ЦСКА 1:2

Голы: Зуффи, 31 – 1:0; Дзагоев, 65 – 1:1; Вернблум, 80 – 1:2

"Базель": Вацлик, Сухи, Аканжи, Джака (Дие, 74), Петретта (Иттен,84), Баланта, Зуффи, Ланг, Стеффен, Эльюнусси, Оберлен (Айети, 71).

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо (Жамалетдинов, 90), Головин, Витиньо, Кучаев (Миланов, 90).

Вячеслав Горбачев

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