ЦСКА одержал волевую победу над "Краснодаром" Гончаренко
Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен
В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА на своем поле обыграл "Краснодар", который возглавляет бывший главный тренер "армейцев" Виктор Гончаренко.
В середине первого тайма счет открыл Виктор Классон, но вскоре равновесие восстановил Чидера Эджуке. Во втором тайме московский клуб вывел вперед Федор Чалов, а затем третий гол забил Марио Фернандес.
ЦСКА, набрав 50 очков, остался на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. "Краснодар" с 38 очками по-прежнему занимает 11-ю позицию.
ЦСКА – "Краснодар" - 3:1 (1:1)
Голы: Классон, 26 - 0:1, Эджуке, 32 - 1:1, Чалов, 56 - 2:1, Фернандес, 69 - 3:1
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Васин, Тикнизян, Дзагоев (Бохинен, 66), Марадишвили, Кучаев (Рондон, 53), Обляков, Эджуке (Сигурдссон, 86), Чалов (Ахметов, 86).
"Краснодар": Сафонов, Панталеао, Мартынович, Смольников (Стоцкий, 46), Вильена, Газинский (Марков, 65), Классон, Олссон, Ионов (Чернов, 71), Вандерсон, Берг (Сулейманов, 86).
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