ЦСКА одержал волевую поду над "Сочи" в РПЛ

В матче 16-го тура чемпионата России ЦСКА на выезде обыграл "Сочи" со счетом 3:2. Сочинский клуб дважды вел в счете благодаря голам Мостового и Полоза. Впрочем, армейцы вырвали победу, отличились Обляков и Чалов, а также Мевля, забивший гол в собственные ворота.

Благодаря победе ЦСКА вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Сочи" остался на последней, 16-й позиции.

"Сочи" – ЦСКА - 2:3 (2:1)

Голы: Мостовой, 7 - 1:0, Мевля, 16 (автогол) - 1:1, Полоз, 45 (с пенальти) - 2:1, Обляков, 52 - 2:2, Чалов, 55 - 2:3

"Сочи": Джанаев, Набиуллин (Шакуро, 60), Цаллагов, Мевля, Лагатор, Новосельцев, Мостовой, Миладинович (Заболотный, 79), Нобоа (Бурмистров, 68), Кудряшов, Полоз.

ЦСКА: Акинфеев, Карпов (Шарлия, 58), Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Обляков, Кучаев, Влашич, Бистрович, Сигурдссон (Ахметов, 71), Чалов.

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