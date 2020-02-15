ЦСКА одержал вторую победу за день, обыграв шведский "Сириус"

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ЦСКА одержал вторую победу за день, обыграв шведский "Сириус"

ЦСКА уверенно обыграл шведский "Сириус" в товарищеском матче.

Победу "армейцам" принесли полузащитники Иван Обляков и Никола Влашич.

ЦСКА - "Сириус" - 2:0 (0:0)

Голы: Обляков, 57 - 1:0. Влашич, 65 - 2:0.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Мариу Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Ранее ЦСКА в товарищеском матче уничтожил "Делемон".

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