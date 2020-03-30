ЦСКА официально продлил карантин до 1 мая

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ЦСКА официально продлил карантин до 1 мая

ЦСКА в своем твиттере сообщил, что клуб продлил карантин до 1 мая из-за пандемии коронавируса.

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и с новыми ограничительными мерами в Москве ЦСКА принял решение продлить карантин.

Тренировочный процесс возобновится не ранее 1 мая. Просим болельщиков по возможности не выходить из дома и соблюдать все меры предосторожности", - сообщается в твиттере красно-синих.

Напомним, РПЛ приостановлена до 10 апреля, однако паузу могут продлить как минимум до 24 апреля.

По последним данным, число заразившихся во всем мире составляет 724 759 человек, 34 020 из которых скончались, а 152 087 - выздоровели. В России количество заболевших превысило 1,8 тыс.

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