ЦСКА огласил планы на третий зимний сбор
Фото сайт ЦСКА
Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала заявление касательно проведения третьего зимнего сбора.
Заключительный этап подготовки ко второй части сезона пройдёт в турецкой Анталье, куда команда прилетит 19 февраля.
На 20 февраля запланирован товарищеский матч с казанским "Рубином", начало встречи - в 15:00 по московскому времени.
Третий сбор армейцев продлится до 24 февраля, после чего они вернутся в Москву.
ЦСКА идёт на четвёртом месте в таблице РПЛ. Ближайшая игра - против "Спартака" (26 февраля).
Не пропустите: ЦСКА может подписать хавбека "Лестера". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Араухо поругался с игроком "Эспаньола", показав провокационный жест
-
"Зенит" близок к покупке вратаря "Химок"
-
Гасперини проигнорировал пресс-конференцию после матча с "Ювентусом": названа причина
-
Главные новости дня: 13 февраля
-
Трудная победа ПСЖ, успех "Марселя", неудача "Монако": результаты 24-го тура Лиги 1
Лента новостей
-
ЦСКА огласил планы на третий зимний сбор
-
Кавани передумал уходить из "Манчестер Юнайтед" после разговора с Рангником
-
УЕФА назначил судей на матчи "Интер" - "Ливерпуль" и "Зальцбург" - "Бавария"
-
"Арсенал" нацелился на форварда "Милана"
-
Араухо извинился перед "Эспаньолом" за провокацию в дерби
-
Жереми Бога стал автором уникального достижения в Серии А
-
Юри Алберто рассказал, сколько голов планирует забить во второй части сезона
-
"Манчестер Юнайтед" нашёл в Бундеслиге замену для Люка Шоу
-
"Барселона" - лидер сезона Ла Лиги по голам, забитым головой
-
В "Химках" отреагировали на слухи о скором переходе Лантратова в "Зенит"
-
Кокорин может остаться в "Фиорентине"
-
Араухо поругался с игроком "Эспаньола", показав провокационный жест
-
Абрахам повторил достижение 30-летней давности в Серии А
-
Черчесов прокомментировал лидерство "Ференцвароша" в чемпионате Венгрии
-
"Ньюкасл" выдал лучшую за 39 месяцев победную серию в АПЛ
-
"Зенит" близок к покупке вратаря "Химок"
-
Пике обогнал Пуйоля по числу матчей за "Барселону"
-
Гасперини проигнорировал пресс-конференцию после матча с "Ювентусом": названа причина
-
"Бавария" готовит новые контракты для двух лидеров команды
-
Тренер "Монако" Клеман: "Доволен возвращением Головина на поле"