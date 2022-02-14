ЦСКА огласил планы на третий зимний сбор

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Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала заявление касательно проведения третьего зимнего сбора.

Заключительный этап подготовки ко второй части сезона пройдёт в турецкой Анталье, куда команда прилетит 19 февраля.

На 20 февраля запланирован товарищеский матч с казанским "Рубином", начало встречи - в 15:00 по московскому времени.

Третий сбор армейцев продлится до 24 февраля, после чего они вернутся в Москву.

ЦСКА идёт на четвёртом месте в таблице РПЛ. Ближайшая игра - против "Спартака" (26 февраля).

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