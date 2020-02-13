ЦСКА огласил состав на третий зимний сбор

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ЦСКА огласил состав на третий зимний сбор

Тренерский штаб ЦСКА определился со списком из 25 футболистов, которые отправились на третий зимний сбор.

В заявку среди прочих попал и вингер "Чертаново" Кирилл Колесниченко, которого армейцы пригласили на просмотр.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;

Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев, Никита Котин;

Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили;

Нападающие: Фёдор Чалов, Илья Шкурин, Кирилл Колесниченко (на просмотре).

Третий сбор ЦСКА завершится 23 февраля, а уже через шесть дней подопечные Виктора Гончаренко сыграют с "Уралом" в рамках 20-го тура РПЛ.

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