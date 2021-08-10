ЦСКА огласил точный диагноз Заболотного
Фото инстаграм Антона Заболотного
Пресс-служба московского ЦСКА сделала официальное заявление о травме нападающего Антона Заболотного.
"У Заболотного диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Точные сроки возвращения Антона в общую группу определятся после оценки эффективности стартовой терапии через несколько дней", - говорится в публикации армейцев.
В стартовавшем сезоне Заболотный забил 1 гол в 3 матчах в составе ЦСКА.
Форвард перешёл в столичный клуб этим летом из "Сочи" на правах свободного агента.
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