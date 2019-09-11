ЦСКА огласил заявку для участия в Лиге Европы

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ЦСКА огласил заявку для участия в Лиге Европы

Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился с заявкой команды для участия в групповом этапе Лиги Европы.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;

Защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев;

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков;

Нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.

Также пять футболистов включены в список «B» для молодых игроков и воспитанников клуба - Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Тигран Аванесян, Максим Елеев и Антон Крачковский.

Напомним, что ЦСКА на групповом этапе ЛЕ сыграет с "Лудогорцем", "Эспаньолом" и "Ференцварошем".

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