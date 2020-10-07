ЦСКА огласил заявку на групповой этап Лиги Европы
Пресс-служба ЦСКА опубликовала заявку команды на матчи группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.
В заявочный список не попал защитник Кирилл Набабкин, который проходит курс восстановления после разрыва крестообразной связки колена.
ЦСКА в группе Лиги Европы сыграет с хорватским "Динамо", голландским "Фейеноордом" и австрийским "Вольфсбергом".
Полностью заявка "армейцев" выглядит следующим образом.
вратари: Акинфеев, Тороп, Боков
защитники: Марио Фернандес, Фукс, Васин, Котин, Магнуссон, Щенников, Карпов, Дивеев, Конюхов
полузащитники: Ахметов, Влашич, Дзагоев, Сигурдссон, Зайнутдинов, Кучаев, Марадишвили, Бистрович, Тикнизян, Обляков, Аванесян, Дауров
нападающие: Чалов, Эджуке, Гайч, Шкурин, Ушаков, Яковлев.
Матчи группового турнира Лиги Европы стартуют 22 октября.
Не пропустите: ЦСКА опубликовал даты и время начала матчей группового этапа Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0