ЦСКА огласил заявку на групповой этап Лиги Европы

Пресс-служба ЦСКА опубликовала заявку команды на матчи группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.

В заявочный список не попал защитник Кирилл Набабкин, который проходит курс восстановления после разрыва крестообразной связки колена.

ЦСКА в группе Лиги Европы сыграет с хорватским "Динамо", голландским "Фейеноордом" и австрийским "Вольфсбергом".

Полностью заявка "армейцев" выглядит следующим образом.

вратари: Акинфеев, Тороп, Боков

защитники: Марио Фернандес, Фукс, Васин, Котин, Магнуссон, Щенников, Карпов, Дивеев, Конюхов

полузащитники: Ахметов, Влашич, Дзагоев, Сигурдссон, Зайнутдинов, Кучаев, Марадишвили, Бистрович, Тикнизян, Обляков, Аванесян, Дауров

нападающие: Чалов, Эджуке, Гайч, Шкурин, Ушаков, Яковлев.

Матчи группового турнира Лиги Европы стартуют 22 октября.

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