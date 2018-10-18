ЦСКА огласил заявку на матч с "Анжи"

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ЦСКА огласил заявку на матч с "Анжи"

Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился с заявкой на матч 11-го тура чемпионата России против "Анжи".

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац;

Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян;

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Хетаг Хосонов;

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.

Напомним, что матч "Анжи" - ЦСКА состоится в пятницу, 19 октября, в 18:00 по московскому времени.

По итогам десяти туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, а "Анжи" - 12-е.

Не пропустите: Хабиб Нурмагомедов откроет матч "Анжи" - ЦСКА. | http://soccernews.ru

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