ЦСКА огласил заявку на матч с "Анжи"
Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился с заявкой на матч 11-го тура чемпионата России против "Анжи".
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац;
Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян;
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Хетаг Хосонов;
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.
Напомним, что матч "Анжи" - ЦСКА состоится в пятницу, 19 октября, в 18:00 по московскому времени.
По итогам десяти туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, а "Анжи" - 12-е.
Не пропустите: Хабиб Нурмагомедов откроет матч "Анжи" - ЦСКА. | http://soccernews.ru
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