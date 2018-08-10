ЦСКА огласил заявку на матч с "Енисеем"

Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился с заявкой команды на матч третьего тура чемпионата России против "Енисея".

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

Защитники: Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Никита Чернов, Хердур Магнуссон, Родриго Бекао;

Полузащитники: Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов;

Нападающие: Абель Эрнандес, Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Виталий Жиронкин.

Напомним, что матч "Енисей" - ЦСКА состоится в Тюмени 11 августа в 16:30 мск.

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