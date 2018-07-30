ЦСКА огласил заявку на матч с "Крыльями Советов"

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ЦСКА огласил заявку на матч с "Крыльями Советов"

Тренерский штаб ЦСКА определился с заявкой команды на матч первого тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац;

Защитники: Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Никита Чернов, Хёрдур Магнуссон, Родриго Бекао, Наир Тикнизян;

Полузащитники: Хетаг Хосонов, Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Тимур Пухов, Ильзат Ахметов;

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Виталий Жиронкин.

Напомним, что матч "Крылья Советов" - ЦСКА состоится во вторник в 19:00 мск.

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