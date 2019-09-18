ЦСКА огласил заявку на матч с "Лудогорцем"

Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился с заявкой команды на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против "Лудогорца".

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

Защитники: Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев;

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Яка Бийол;

Нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.

Напомним, что матч "Лудогорец" - ЦСКА состоится в четверг, 19 сентября, в 22:00 по московскому времени.

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