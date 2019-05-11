ЦСКА огласил заявку на матч с "Зенитом"
Тренерский штаб ЦСКА во главе в Виктором Гончаренко определился с заявкой команды на матч 28-го тура чемпионата России против "Зенита".
В Санкт-Петербург отправились 24 игрока армейского клуба.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац;
Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Никита Чернов, Георгий Щенников, Наир Тикнизян, Игорь Дивеев, Виктор Васин;
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов;
Нападающие: Федор Чалов, Лассана Н’Диайе, Абель Эрнандес, Такума Нисимура, Виталий Жиронкин.
Напомним, что матч "Зенит" - ЦСКА состоится завтра, 12 мая, в 19:00 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Арсенал Тула
|28
|45
|6
|Спартак Москва
|27
|43
|7
|Ростов
|28
|38
|8
|Оренбург
|28
|37
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19