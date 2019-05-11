ЦСКА огласил заявку на матч с "Зенитом"

Тренерский штаб ЦСКА во главе в Виктором Гончаренко определился с заявкой команды на матч 28-го тура чемпионата России против "Зенита".

В Санкт-Петербург отправились 24 игрока армейского клуба.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац;

Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Никита Чернов, Георгий Щенников, Наир Тикнизян, Игорь Дивеев, Виктор Васин;

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов;

Нападающие: Федор Чалов, Лассана Н’Диайе, Абель Эрнандес, Такума Нисимура, Виталий Жиронкин.

Напомним, что матч "Зенит" - ЦСКА состоится завтра, 12 мая, в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: Ахметов назвал игроков ЦСКА, которые сейчас могли бы выступать за "Барселону". | http://soccernews.ru