ЦСКА оказался сильнее "Крыльев Советов"
В рамках 17-го тура РПЛ ЦСКА одержал победу над "Крыльями Советов".
Благодаря победе "армейцы" теперь занимают третье место в чемпионате.
ЦСКА - "Крылья Советов" 1:0
Гол: Влашич, 74 - 1:0
ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Кучаев (Ахметов, 68), Бистрович (Бийол, 81), Сигурдссон (Дзагоев, 58), Обляков, Влашич, Чалов.
"Крылья Советов": Рыжиков, Полуяхтов, Чернов, Анюков, Бурлак, Зиньковский (Кабутов, 81), Гацкан, Тимофеев, Гынсарь (Терехов, 78), Соболев (Голенков, 84), Радоньич.
Читайте также: "Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Монако" с Головиным проиграл "Бордо"
-
"Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом"
-
"Рубин" может уволить Шаронова
-
Тренер, любящий пиво, капитан с тяжелой судьбой и курс на "британизацию": как "Шеффилд Юнайтед" стал одним из открытий нынешнего сезона АПЛ?
-
В матче "Урал" - "Спартак" победитель не был выявлен
Лента новостей
-
"Майнц" в меньшинстве уверенно разобрался с "Хоффенхаймом"
-
Мойес может вернуться в "Эвертон"
-
1
"Манчестер Юнайтед" в сверхрезультативном матче сыграл вничью с "Шеффилдом"
-
"Сент-Этьен" и "Монпелье" не выявили победителя в матче Лиги 1
-
ЦСКА оказался сильнее "Крыльев Советов"
-
"Витесс" Слуцкого проиграл роттердамской "Спарте", ПСВ переиграл "Херенвен"
-
Киевское "Динамо" разгромило "Мариуполь" и другие результаты 15-го тура УПЛ
-
1
Полузащитник "Ростова" сломал ногу в игре с "Динамо", но арбитр не показал нарушавшему карточки
-
В "Краснодаре" назвали диагноз Мануэла Фернандеша
-
"Алавес" в концовке матча добыл победу над "Эйбаром"
-
"Аугсбург" разгромил "Герту" в матче Бундеслиги
-
Сульшер рассказал, чего стоит ждать от "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно
-
"Монако" с Головиным проиграл "Бордо"
-
"Рома" и "Лацио" добыли победы в своих матчах, "Фиорентина" проиграла "Вероне"
-
4
Экс-игрок "Ливерпуля" о приходе Моуринью в "Тоттенхэм": "Это настоящее футбольное безумие"
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ поборются за игрока "Ромы"
-
"Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом"
-
"Атлетик" на выезде одолел "Осасуну"
-
1
Павлюченко о Шюррле: "Роналду и Месси могут приехать в Россию и не заиграть"
-
Роналду вернулся к тренировкам
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14