ЦСКА оказался сильнее "Крыльев Советов"

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ЦСКА оказался сильнее "Крыльев Советов"

В рамках 17-го тура РПЛ ЦСКА одержал победу над "Крыльями Советов".

Благодаря победе "армейцы" теперь занимают третье место в чемпионате.

ЦСКА - "Крылья Советов" 1:0

Гол: Влашич, 74 - 1:0

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Кучаев (Ахметов, 68), Бистрович (Бийол, 81), Сигурдссон (Дзагоев, 58), Обляков, Влашич, Чалов.

"Крылья Советов": Рыжиков, Полуяхтов, Чернов, Анюков, Бурлак, Зиньковский (Кабутов, 81), Гацкан, Тимофеев, Гынсарь (Терехов, 78), Соболев (Голенков, 84), Радоньич.  

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