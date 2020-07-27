ЦСКА опережает "Спартак" в гонке за хавбеком "Уфы" Уруновым

Московские ЦСКА и "Спартак" ведут борьбу за полузащитника "Уфы" Остона Урунова, пишет журналист Sport24 Максим Алланазаров.

По его информации, пока армейцы ближе к трансферу 19-летнего футболиста, чем "красно-белые".

Всё дело в предложении о покупке игрока: ЦСКА готов заплатить за перспективного хавбека 2 миллиона евро, а "Спартак" - только 1 миллион.

Урунов перешёл в "Уфу" в феврале 2020 года за 200 тысяч евро, заключив с башкирским клубом контракт до июня 2024 года. В его активе 10 матчей без результативных действий.

Не пропустите: ЦСКА определился с позициями, требующими усиления этим летом. | http://soccernews.ru