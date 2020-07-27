ЦСКА опережает "Спартак" в гонке за хавбеком "Уфы" Уруновым

Теги цска москваспартак москвауфаостон уруновтрансферы

ЦСКА опережает "Спартак" в гонке за хавбеком "Уфы" Уруновым

Московские ЦСКА и "Спартак" ведут борьбу за полузащитника "Уфы" Остона Урунова, пишет журналист Sport24 Максим Алланазаров.

По его информации, пока армейцы ближе к трансферу 19-летнего футболиста, чем "красно-белые".

Всё дело в предложении о покупке игрока: ЦСКА готов заплатить за перспективного хавбека 2 миллиона евро, а "Спартак" - только 1 миллион.

Урунов перешёл в "Уфу" в феврале 2020 года за 200 тысяч евро, заключив с башкирским клубом контракт до июня 2024 года. В его активе 10 матчей без результативных действий.

Не пропустите: ЦСКА определился с позициями, требующими усиления этим летом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" объявил о переходе Ловрена

"Зенит" объявил о переходе Ловрена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов