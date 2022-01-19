ЦСКА опозорился с презентацией Языджи и уже извинился

Фото: инстаграм Языджи\Автор неизвестен

Пресс-служба московского ЦСКА экстравагантно представила своего новичка Юсуфа Языджи, опубликовав выдуманную переписку с игроком.

В видео, которые было опубликовано в социальных сетях ЦСКА, аккаунт клуба сперва ставит лайки под фотографиями турка, после чего начинает личную переписку с ним.

Языджи не отвечает на вопросы о том, когда он подпишет контракт с армейцами, после чего ЦСКА пишет ему: "Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ". После чего игрок сразу отвечает: "Пять минут, уже еду!".

После этого видео быстро удалили и выпустили официальные извинения главного редактора CSKA TV Катерины Кирильчевой.

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