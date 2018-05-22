Московский ЦСКА определил две трансферных цели на грядущее лето, сообщают российские СМИ.

Армейцы собираются купить защитника "Ахмата" Андрея Семёнова и хавбека "Урала" Романа Емельянова.

В этом сезоне 29-летний Семёнов сыграл за "Ахмат" 29 матчей и сделал 2 ассиста. В активе 26-летнего Емельянова 26 игр в составе "Урала" и 1 результативная передача.

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