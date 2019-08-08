ЦСКА определил еще два варианта в качестве замены Чалову

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ЦСКА определил еще два варианта в качестве замены Чалову

ЦСКА рассматривает кандидатуры двух нападающих в качестве замены форварду Федору Чалову, которого хочет купить "Кристал Пэлас".

Как сообщают российские СМИ, армейский клуб проявляет интерес к Николаю Комличенко ("Млада Болеслав") и Луке Джорджевичу ("Зенит"). Стоит отметить, что о покупке Комличенко уже договорился "Локомотив", но ЦСКА может перехватить игрока.

Ранее сообщалось, что "Кристал Пэлас" готов заплатить за 21-летнего Чалова 25 миллионов евро. Впрочем, трансфер могут не успеть оформить, так как трансферное окно в английской Премьер-лиге закрывается 8 августа.

Не пропустите: ЦСКА нашёл замену Чалову в "Крыльях Советов". | http://soccernews.ru

 
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