ЦСКА определился по будущему с Мусой

Нападающий Ахмед Муса близок к переходу в ЦСКА, который брал его в аренду в прошлом сезоне.

Московский клуб впечатлен выступлением Мусы на ЧМ-2018, где он забил два мяча.

В прошлом сезоне в "Лестере" Муса провел за столичный клуб десять матчей, забив шесть мячей.

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