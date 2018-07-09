ЦСКА определился по будущему с Мусой

Теги лестер ситицска москваахмед муса

ЦСКА определился по будущему с МусойНападающий Ахмед Муса близок к переходу в ЦСКА, который брал его в аренду в прошлом сезоне.

Московский клуб впечатлен выступлением Мусы на ЧМ-2018, где он забил два мяча.

В прошлом сезоне в "Лестере" Муса провел за столичный клуб десять матчей, забив шесть мячей.

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