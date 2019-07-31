ЦСКА определился с будущим Чалова

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ЦСКА определился с будущим Чалова

Руководство ЦСКА приняло решение касательно будущего нападающего Фёдора Чалова.

Как сообщают российские СМИ, боссы армейцев хотят сохранить 21-летнего футболиста в составе, поэтому его уход текущим летом маловероятен.

Тем не менее, руководители столичного клуба могут передумать, если по форварду поступит предложение на сумму более 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что "Кристал Пэлас" готов купить россиянина за 15 миллионов евро.

Чалов – воспитанник ЦСКА, за основную команду дебютировал в сентябре 2016 года, с тех пор сыграл 89 матчей, забил 31 гол и сделал 15 ассистов.

Не пропустите: Ролан Гусев: "Если у Чалова есть шанс поиграть в АПЛ, надо его использовать". | http://soccernews.ru
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