ЦСКА определился с будущим Гайча
Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч, скорее всего, сменит клубную прописку в ближайшие дни.
По информации "Матч ТВ", у армейцев есть предложение об аренде 22-летнего футболиста с правом выкупа.
Ожидается, что о переходе аргентинца объявят после прохождения им медицинского обследования для новой команды.
Напомним, что вторую половину прошлого сезона Гайч провёл в аренде в "Беневенто", а за ЦСКА забил 1 гол и сделал 1 ассист в 19 матчах.
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