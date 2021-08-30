ЦСКА определился с будущим Гайча

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ЦСКА определился с будущим Гайча

Фото инстаграм Адольфо Гайча

Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч, скорее всего, сменит клубную прописку в ближайшие дни.

По информации "Матч ТВ", у армейцев есть предложение об аренде 22-летнего футболиста с правом выкупа.

Ожидается, что о переходе аргентинца объявят после прохождения им медицинского обследования для новой команды.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Гайч провёл в аренде в "Беневенто", а за ЦСКА забил 1 гол и сделал 1 ассист в 19 матчах.

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