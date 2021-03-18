ЦСКА определился с будущим Гончаренко
Фото Sport24
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко продолжит работать с командой, несмотря на серию неудовлетворительных результатов.
По информации Sport24, белорусский специалист не будет уволен до конца нынешнего сезона.
По окончании чемпионата руководство армейцев примет решение о будущем 43-летнего тренера. Его контракт с клубом истекает в июне, но может быть продлён в случае попадания команды в Лигу Чемпионов.
Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. Москвичи идут третьими в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 23 турах.
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