ЦСКА определился с будущим Набабкина

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ЦСКА определился с будущим Набабкина

Московский ЦСКА решил сохранить в составе защитника Кирилла Набабкина, утверждает "Чемпионат".

По информации источника, армейцы продлили контракт с 33-летним футболистом до 2021 года.

Предыдущее соглашение между сторонами истекло 31 июля, то есть с сегодняшнего дня фулбек являлся свободным агентом.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года, сыграл 249 матчей, забил 4 гола и сделал 10 ассистов.

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