ЦСКА определился с будущим Нисимуры
Нападающий ЦСКА Такума Нисимура покинет московский клуб, утверждает "Матч ТВ".
По информации источника, тренерский штаб армейцев не рассчитывает на 24-летнего футболиста, поэтому ему будут искать новую команду.
С марта японец выступал на правах аренды за "Вегалту Сендай", сыграл 21 матч и забил 3 гола.
Контракт Нисимуры с ЦСКА рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость - 725 тысяч евро.
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