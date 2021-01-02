ЦСКА определился с будущим Нисимуры

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура покинет московский клуб, утверждает "Матч ТВ".

По информации источника, тренерский штаб армейцев не рассчитывает на 24-летнего футболиста, поэтому ему будут искать новую команду.

С марта японец выступал на правах аренды за "Вегалту Сендай", сыграл 21 матч и забил 3 гола.

Контракт Нисимуры с ЦСКА рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость - 725 тысяч евро.

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