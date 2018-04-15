ЦСКА определился с ценой на Головина

ЦСКА может продать полузащитника Александра Головина в летнее трансферное окно, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, армейский клуб оценил футболиста в 25 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Арсенал" и "Челси".

В этом сезоне 21-летний Головин провел за ЦСКА 37 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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