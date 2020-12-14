ЦСКА определился с новым главным тренером

Новым главным тренером московского ЦСКА станет Василий Березуцкий, сообщает Metaratings.

Березуцкий заключит контракт с клубом до окончания нынешнего сезона. На посту главного тренера он сменит Виктора Гончаренко. Сейчас Березуцкий входит в тренерский штаб Гончаренко.

38-летний Березуцкий в бытность футболистом выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 годы. После завершения карьеры он работал ассистентом главного тренера голландского "Витесса" Леонида Слуцкого. В январе 2020 года вернулся в ЦСКА и получил должность заместителя генерального директора. В августе 2020 года вошел в тренерский штаб Гончаренко.

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