ЦСКА определился с позициями, требующими усиления этим летом

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ЦСКА определился с позициями, требующими усиления этим летом

Московский ЦСКА собирается во время летнего трансферного окна подписать двух-трёх новых футболистов.

По информации Bobsoccer, приоритетные позиции для усиления - центральный защитник, опорный хавбек и форвард.

Сообщается, что кандидатура нападающего уже утверждена - это Альфонсо Гайч из "Сан Лоренцо".

Что касается продаж, то всех лидеров ЦСКА намерен сохранить, а уйти могут только игроки не основного состава.

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