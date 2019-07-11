ЦСКА определился с приоритетными трансферными целями
ЦСКА собирается приобрести двух футболистов до закрытия летнего трансферного окна, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, московский клуб хочет купить нападающего, а также центрального защитника топ-уровня.
Нынешним летом "армейцы" арендовали защитника Звономира Шарлию ("Славен Белупо"), а также выкупили трансферы защитника Игоря Дивеева ("Уфа") и полузащитника Николы Влашича ("Эвертон").
В минувшем сезоне ЦСКА занял четвертое место в чемпионате России и завоевал путевку в групповой этап Лиги Европы.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
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|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
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|16
|Енисей Красноярск
|30
|20