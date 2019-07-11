ЦСКА определился с приоритетными трансферными целями

ЦСКА собирается приобрести двух футболистов до закрытия летнего трансферного окна, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, московский клуб хочет купить нападающего, а также центрального защитника топ-уровня.

Нынешним летом "армейцы" арендовали защитника Звономира Шарлию ("Славен Белупо"), а также выкупили трансферы защитника Игоря Дивеева ("Уфа") и полузащитника Николы Влашича ("Эвертон").

В минувшем сезоне ЦСКА занял четвертое место в чемпионате России и завоевал путевку в групповой этап Лиги Европы.

Не пропустите: "Удинезе" объявил о переходе экс-защитника ЦСКА Бекао. | http://soccernews.ru