ЦСКА определился с приоритетными зимними трансферами

ЦСКА намерен приобрести двух футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает Федеральное агентство новостей.

По сведениям издания, московский клуб хочет купить центрального полузащитника и нападающего. Оба футболиста, скорее всего, будут легионерами. Также в ЦСКА хотели бы усилить позицию левого защитника. На эту позицию может быть приобретен как россиянин, так и иностранец.

На покупки в зимнее трансферное окно руководство армейского клуба готово выделить 5 миллионами евро.

После 14 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков. Отставание москвичей от лидирующего "Зенита" составляет шесть очков. В 15 туре армейцы сыграют с "Зенитом" на выезде. Матч состоится 2 ноября в 19:00 мск.

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