ЦСКА определился с размером нового предложения по Палинье

Московский ЦСКА собирается увеличить предложение о покупке полузащитника "Спортинга" Жоау Палиньи.

По информации A Bola, армейцы попробуют приобрести португальца за сумму около 12 миллионов евро.

Ранее "Спортинг" отказался продавать 25-летнего хавбека за 10 миллионов, требуя за него не менее 15.

Палинья с лета 2018 года выступал за "Брагу" на правах аренды, сыграл 76 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

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