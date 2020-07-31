ЦСКА определился с размером предложения по Бекао

Теги цска москваудинезеродриго бекаотрансферы

ЦСКА определился с размером предложения по Бекао

Стало известно, сколько московский ЦСКА готов заплатить за возвращение центрального защитника Родриго Бекао.

По информации журналиста Константина Алексеева, армейцы намерены предложить за бразильца 6-8 миллионов евро.

Впрочем, "Удинезе" такие условия не устраивают - фриульцы рассчитывают выручить от продажи центрбека более 10 миллионов.

24-летний Бекао выступал за ЦСКА в позапрошлом сезоне на правах аренды, в его активе было 36 сыгранных матчей без результативных действий.

Не пропустите: Вагнер Лав: "ЦСКА не давал мне никаких гарантий". | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

36-летний Жирков продлил контракт с "Зенитом"

36-летний Жирков продлил контракт с "Зенитом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов