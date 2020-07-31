ЦСКА определился с размером предложения по Бекао

Стало известно, сколько московский ЦСКА готов заплатить за возвращение центрального защитника Родриго Бекао.

По информации журналиста Константина Алексеева, армейцы намерены предложить за бразильца 6-8 миллионов евро.

Впрочем, "Удинезе" такие условия не устраивают - фриульцы рассчитывают выручить от продажи центрбека более 10 миллионов.

24-летний Бекао выступал за ЦСКА в позапрошлом сезоне на правах аренды, в его активе было 36 сыгранных матчей без результативных действий.

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