ЦСКА определился с размером предложения по Эджуке
Вингер "Херенвена" Чидера Эджуке, вероятнее всего, продолжит карьеру в московском ЦСКА.
По информации Voetbal International, переход 22-летнего футболиста из голландского клуба в российский должен состояться уже на этой неделе.
Источник утверждает, что армейцы готовы заплатить за нигерийца 12 миллионов евро и это предложение будет принято.
Эджуке выступает за "Херенвен" с 2019 года, провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23