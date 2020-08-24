ЦСКА определился с размером предложения по Эджуке

Вингер "Херенвена" Чидера Эджуке, вероятнее всего, продолжит карьеру в московском ЦСКА.

По информации Voetbal International, переход 22-летнего футболиста из голландского клуба в российский должен состояться уже на этой неделе.

Источник утверждает, что армейцы готовы заплатить за нигерийца 12 миллионов евро и это предложение будет принято.

Эджуке выступает за "Херенвен" с 2019 года, провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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