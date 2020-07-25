ЦСКА определился с размером предложения по Карраскалю
Стало известно, сколько московский ЦСКА готов заплатить за полузащитника "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля.
По информации TyC Sports, армейцы хотят выкупить колумбийца за 6 миллионов евро.
Стоит отметить, что "миллионерам" принадлежат только 90 процентов прав на 22-летнего хавбека.
Ранее Карраскаль выступал за "Севилью" и "Карпаты". Его рыночная стоимость оценивается в 2,7 миллиона евро.
Не пропустите: Набабкин в ближайшие дни может покинуть ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Галатасарай" вступил в борьбу за Манджукича
-
Ибрагимович обратился к хейтерам
-
Стали известны сроки восстановления Мбаппе
-
Тер Штеген может пропустить до четырёх месяцев из-за травмы колена
-
"Сочи" объявил о переходе нападающего "Спартака"
-
"Интер" хочет подписать Месси в 2021 году
-
ЦСКА определился с позициями, требующими усиления этим летом
-
Смолов ведёт переговоры с турецким топ-клубом
-
ТОП-5 тренеров, которые успешно работали в своих командах, а потом переходили в стан злейшего врага
-
Акинфеев завёл аккаунт в инстаграме
-
Президент "Брешии" жалеет о подписании Балотелли
-
ЦСКА определился с размером предложения по Карраскалю
-
Стал известен характер травмы Мбаппе
-
Луис Адриано закрутил роман с бразильской моделью
-
РПЛ назвала лучший гол турнира в июле
-
"Милан" возобновил интерес к Алексею Миранчуку
-
"Челси" установил клубный антирекорд
-
"Барселона" отказалась от приглашения Блана
-
У Хави диагностирован коронавирус
-
Клопп отказался комментировать уход Ловрена в "Зенит"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18