ЦСКА определился с размером предложения по Карраскалю

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ЦСКА определился с размером предложения по Карраскалю

Стало известно, сколько московский ЦСКА готов заплатить за полузащитника "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля.

По информации TyC Sports, армейцы хотят выкупить колумбийца за 6 миллионов евро.

Стоит отметить, что "миллионерам" принадлежат только 90 процентов прав на 22-летнего хавбека.

Ранее Карраскаль выступал за "Севилью" и "Карпаты". Его рыночная стоимость оценивается в 2,7 миллиона евро.

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