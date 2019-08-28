ЦСКА определился с размером предложения по трансферу Гогуа

Московский ЦСКА подготовил предложение по трансферу защитника "Тамбова" Седрика Гогуа, сообщают российские СМИ.

Армейцы готовы заплатить за 25-летнего ивуарийца 400 тысяч евро. Данная сумма вдвое превышает рыночную стоимость игрока.

Напомним, что Гогуа присоединился к "Тамбову" только два месяца назад. В его активе 5 сыгранных матчей и 2 забитых гола.

Агент футболиста Дмитрий Селюк подтвердил факт переговоров с ЦСКА, отметив, что ясность в будущем его клиента наступит в ближайшие дни.

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