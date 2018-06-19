ЦСКА определился с соперниками на первом тренировочном сборе

Стали известны соперники ЦСКА по товарищеским матчам на тренировочном сборе в Австрии, сообщает официальный сайт клуба.

Армейский клуб встретится с "Адмирой Ваккер" (29 июня), "Копенгагеном" (7 июля), "Гамбургом" (11 июля) и "Бешикташем" (15 июля).

Первый австрийский сбор ЦСКА продлится до 30 июня. Второй сбор пройдет с 4 по 15 июля.

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