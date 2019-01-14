ЦСКА определился с соперниками по товарищеским матчам на первом зимнем сборе

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ЦСКА определился с соперниками по товарищеским матчам на первом зимнем сборе

Московский ЦСКА продолжает готовиться к весенней части сезона на сборе в испанском Кампоаморе.

А пока команда тренируется, были определены соперники армейцев по товарищеским матчам.

Как сообщает официальный твиттер клуба, 21 января ЦСКА сыграет с латвийским "Вентспилсом" (18:00 мск), а 22 января - с норвежским "Мольде" (14:00 мск).

Напомним, что первый официальный матч после перерыва подопечные Виктора Гончаренко проведут 3 марта. Соперником столичного коллектива будет тульский "Арсенал".

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