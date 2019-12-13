ЦСКА определился с трансферными целями на зиму

ЦСКА собирается приобрести нескольких футболистов в зимнее трансферное окно, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, приоритетными вариантами для московского клуба являются покупка центрального защитника и нападающего. При этом, клуб собирается расстаться с японским форвардом Такумой Нисимурой.

Кроме того, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко недоволен игрой защитников Седриком Гогуа, Звонимиром Шарлия, а также Кириллом Набабкиным, но они, скорее всего, не покинут клуб зимой.

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