ЦСКА определился с условиями продлениями контракта с Акинфеевым

Фото: инстаграм Игоря Акинфеева\Автор неизвестен

Московский ЦСКА намерен продлить контракт с вратарем команды Игорем Акинфеевым, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, "армейцы" предложили голкиперу двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на год. Ожидается, что подписание контракта состоится на следующей неделе.

В нынешнем сезоне 35-летний Акинфеев провел за ЦСКА 22 матча во всех турнирах и пропустил 18 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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